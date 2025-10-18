Aparatoso accidente de un bus dejó siete heridos en la vía Ibagué – Cajamarca

Ibagué

En la madrugada de este sábado 18 de octubre un bus de la empresa Flota Magdalena se estrelló en la vía Ibagué – Cajamarca en el sector del viaducto Pericos, donde chocó de frente contra una peña.

De acuerdo con el director Operativo de Tránsito del Tolima, Miguel Bermúdez, el accidente dejó un total de siete personas lesionadas, entre ellas el conductor del vehículo, quien quedó atrapado en la cabina del bus transporte intermunicipal.

“En total seis pasajeros fueron remitidos a entidades hospitalarias para las respectivas valoraciones médicas fueron, más el conductor del vehículo. Nos fue informado que no se presentaron más lesionados, ni fallecidos, ni otros vehículos involucrados”, precisó el funcionario.

A causa del choque la movilidad en la vía que conduce hacia el Alto de La Línea estuvo restringida hasta 7:30 de la mañana, cuando fue habilitado por completo el corredor nacional; aunque todavía se presenta represamiento vehicular.

“Motivamos a los usuarios viales a respetar las señales de tránsito y tomar todas las precauciones en la vía, más cuando llueve en gran parte del territorio del departamento del Tolima”, advirtió Bermúdez.

Al parecer, las condiciones climáticas marcadas por la lluvia habrían dificultado las maniobras del conductor y provocado el fuerte choque, lo cual es materia de investigación por parte de las autoridades.