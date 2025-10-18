Ana María Sayre, la productora del Tiny Desk que destaca las voces latinas desde el escritorio más famoso del mundo

El Tiny Desk se ha convertido en una ventana para disfrutar de las bandas y artistas, así como para descubrir nuevos talentos. Desde ese reconocido escritorio han pasado figuras como Karol G, Carlos Vives, 31 Minutos, Camilo, Billie Eilish y Bad Bunny, entre muchos otros.

Detrás de este icónico formato está Ana María Sayre, productora y presentadora de NPR, la radio pública nacional de Estados Unidos. Nacida en ese país, hija de migrantes mexicanos, Ana María se ha destacado por impulsar y visibilizar la música y el arte latino dentro de una de las plataformas más influyentes del mundo.

Su historia comenzó con una pasantía en NPR, motivada por su pasión por la música y por las historias que esta puede contar. Hoy, se ha convertido en una de las productoras y presentadoras más jóvenes y destacadas de la cadena, llevando con orgullo el ritmo y la identidad de América Latina a nuevas audiencias.

“Mi trabajo en el Tiny Desk es precisamente eso, llevar distintas partes del mundo, compartir lo que somos, lo que tenemos, y mostrar la diversidad de la música latinoamericana”, afirma Ana María.