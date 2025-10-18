Alcaldía de Cartagena tomó posesión de nuevas áreas en la urbanización Emmanuel

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Dirección de Control Urbano y con el acompañamiento del Instituto Comunal, continúa ampliando los espacios de encuentro, recreación y movilidad para las comunidades, con la toma de posesión y recepción de nuevas áreas de cesión provenientes de los diferentes proyectos urbanísticos desarrollados en la ciudad.

Una nueva toma de posesión y posterior declaratoria de espacio público se realizó en la Urbanización Emmanuel, un hecho que fortalece la presencia institucional del Distrito en el suroriente de Cartagena y consolida el compromiso de esta administración con el crecimiento ordenado y el bienestar ciudadano.

Tras más de 18 años de espera por parte de la comunidad, el Distrito ahora podrá intervenir de manera directa en este sector, impulsando obras y proyectos que respondan a las necesidades históricas de sus habitantes.

Se proyecta que este nuevo espacio público sirva para que Cartagena fortalezca su red deportiva, a través del IDER, por medio de la construcción de un escenario deportivo y un espacio comunal; y así transformar la zona en un nuevo punto de encuentro familiar.

En esta zona del Barrio Enmanuel, el alcalde Dumek Turbay proyecta una cancha sintética con ciclovía. La obra tendrá porterías nuevas, graderías con cubierta, zona infantil, máquinas biosaludables, barras de calistenia, iluminación total y adecuaciones urbanas. Allí, el deporte será también sinónimo de movilidad sostenible y calidad de vida.

Estas acciones se realizan en respuesta a las solicitudes e inquietudes presentadas por la comunidad y la Junta de Acción Comunal del sector al Distrito, con el fin de garantizar la protección y el aprovechamiento adecuado de sus espacios comunes.

En total, el Distrito incorporó 9.904,25 metros cuadrados al inventario de espacio público en este sector, distribuidos de la siguiente manera:

1 zona verde de 299,15 m²; 6 vías con un área total de 5.689,40 m²; 1 parque de 2.862,69 m²; y 1 equipamiento de 1.053,01 m².

La toma de posesión de estos espacios permitirá desarrollar obras públicas y comunitarias que mejoren la calidad de vida de las familias y fomenten entornos más seguros, funcionales y adecuados para la convivencia.

El presidente de la Junta de Acción Comunal de la Urbanización Emmanuel, Gregorio Álvarez Ariza, expresó: “Estamos contentos porque no esperábamos este proyecto tan rápido. Ya tenemos 18 años de esta lucha y esto es un logro para la comunidad y todo el futuro que nos espera.”

Con esta y otras actuaciones, más de 190.000 metros cuadrados de zonas verdes, vías, parques y equipamientos se han incorporado al inventario distrital durante la administración del alcalde Dumek Turbay Paz, beneficiando directamente a miles de cartageneros que hoy cuentan con más lugares para el disfrute, la recreación y la vida en comunidad.

Este resultado representa un importante logro de la Dirección de Control Urbano, que avanza en la recuperación, protección y gestión del espacio público en todos los sectores de la ciudad.

Entre las zonas recientemente integradas al espacio público también se encuentran Villa Zuldany, Ciudadela de la Paz, Parque Heredia, Abetos, Parque Residencial El Country, Caminos del Cerro, Ciudad Bocacanoa y Serena del Mar, proyectos que aportan parques, vías internas, canchas, zonas verdes y espacios de equipamiento comunitario donde las familias pueden reunirse, jugar y disfrutar de entornos más ordenados y amables.

El director de la Dirección de Control Urbano, Emilio Molina B., destacó que “la toma de posesión realizada en la Urbanización Emmanuel refleja el compromiso de esta administración con la gente. Cada metro recuperado o recibido es una victoria para la ciudad, porque se transforma en bienestar, con inversión distrital y mejores condiciones para todos.”

Con estas acciones, la Dirección de Control Urbano continúa trabajando en la legalidad urbanística, el fortalecimiento institucional y la defensa del espacio público, garantizando que el crecimiento de Cartagena se traduzca en beneficios reales para sus habitantes.