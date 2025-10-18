715 hombres y mujeres policías cuidarán las elecciones este domingo en Bolívar

Con el propósito de garantizar la transparencia, la seguridad y la amplia participación juvenil en las elecciones de los Consejos de Juventud Locales y Municipales, que se realizarán el domingo 19 de octubre, la Policía Nacional en el departamento de Bolívar tiene listo el dispositivo de seguridad para garantizar el normal desarrollo de las elecciones.

En esta parte del territorio colombiano estarán ubicados 110 puestos de votación en el departamento de Bolívar de los cuales 86 los cubrirá la Policía en la zona urbana, 11 el Ejército y 13 la Armada en zona rural, así: Arjona (9), Arroyo Hondo (1), Calamar (1), El Guamo (1), Marialabaja (8), San Juan de Nepomuceno (6), San Cayetano (1), San Cristóbal (1), San Estanislao (1), Soplaviento (1), Mahates (2), Villanueva (1), El Carmen de Bolívar (8), San Jacinto-Bolívar (4), Zambrano (1), Magangué (15), Achí (1), Montecristo (1), San Jacinto del Cauca (1), Pinillos (1), Mompox (7), Talaigua Nuevo (1), Hatillo de Loba (1), Cicuco (1), Margarita (1), San Fernando (1), El Peñón (1), Regidor (1), Tiquisio (1), Norosí (1), Río Viejo (1), Barranco de Loba (1), San Martín de Loba (1) y Altos del Rosario (1). En estas mesas de votación se estima la participación de por lo menos 220.341 personas.

Este importante evento democrático se verá fortalecido por uniformados de la Policía Nacional en Bolívar, que harán presencia permanente en los puntos de votación, contando con el apoyo de las patrullas de Vigilancia y de las diferentes especialidades de investigación criminal e inteligencia.

Las autoridades hicieron un llamado a los jóvenes entre los 14 y 28 años para que participen activamente en este proceso que fortalece la democracia juvenil en el territorio.

Durante el día de los comicios se instalará un Puesto de Mando Unificado (PMU) en el Comando de la Policía de Bolívar, desde donde se realizará el monitoreo permanente de la jornada. La instalación del comité operativo se llevará a cabo a las 7:00 a.m. en la Institución Universitaria Bellas Artes.

Las autoridades ofrecen algunas recomendaciones a la ciudadanía con el fin de contribuir de manera efectiva al proceso electoral, dentro de un marco de transparencia, legalidad y democracia.

* La ubicación de los jurados y demás funcionarios será a partir de las 7:00 a.m.

* El desarrollo de las consultas irá de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., hora en que finalizará el evento.

* El cierre y escrutinio de las mesas será desde las 4:00 p.m. hasta su finalización.

* Para evitar aglomeración al final de la jornada, se pide a los ciudadanos acudir temprano.

* Las personas de la tercera edad, así como quienes posean algún tipo de discapacidad, podrán ingresar con un acompañante hasta el cubículo.

* Las personas que acudan a la consulta deberán llevar los celulares apagados y no utilizarlos al interior de los lugares donde se está efectuando la consulta.

Al respecto, el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar manifestó: “Desde ya se ha desplegado servicio de seguridad en las sedes políticas, la registraduría e instituciones educativas donde se instalarán las mesas de votación para que los habitantes puedan asistir a esta gran fiesta democrática y puedan ejercer el derecho del voto con toda la tranquilidad”.