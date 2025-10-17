Vendaval deja tres viviendas destruidas y un menor de edad lesionado en Anserma, Caldas

Manizales

Un fuerte vendaval registrado entre las veredas El Retiro y La Tolda, sector de El Tambo en zona rural del municipio de Anserma, dejó un menor de 8 años con lesiones de consideración y tres viviendas totalmente destruidas

“Se originó en un resguardo indígena un vendaval que afectación causó una afectación de tres viviendas con pérdida total de la cubierta y una afectación de un menor de edad de 8 años perteneciente a esta comunidad indígena, el cual sufrió pues unas laceraciones en su cabeza, en sus extremidades superiores y fue pues trasladado al Hospital San Rafael del municipio de Risaralda”; dijo Juan David Espinal, subcomandante de Bomberos de Anserma.

De acuerdo con el reporte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Anserma, las tres viviendas resultaron completamente destruidas por la fuerza de los vientos.

El niño afectado fue auxiliado y trasladado al Hospital San Rafael de Risaralda, por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Posteriormente, debido a la gravedad de sus lesiones, fue remitido al Hospital Infantil de la ciudad de Manizales, donde permanece con pronóstico reservado.

Por su parte, la coordinadora de la Oficina de Gestión del Riesgo de Anserma, María Teresa Romero, anunció que una comisión se desplazará este viernes hasta el sector afectado para brindar asistencia y apoyo a las familias damnificadas por el fenómeno natural.