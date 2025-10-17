Vecinos de Blas de Lezo agradecieron ser incluídos en ruta aprobada por la Alcaldía de Cartagena

Luego de acciones judiciales presentadas por la comunidad y un estudio técnico en cabeza del DATT, el Alcalde de Cartagena Dumek Turbay, decidió otorgarle la aplicación de las rutas 37 y 37B a la empresa COOINTRACAR LTDA.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El hecho, a pesar de que ha generado opiniones divididas entre los defensores del transporte masivo operado por TransCaribe, ha sido catalogado como un logro por habitantes del barrio Blas de Lezo, quienes contarán nuevamente con las busetas y microbuses tradicionales, qué, según ellos, mejorarán la oferta para movilizarse en el sector.

Luz Dary Amarís, abogada y lideresa de esta comunidad, destacó los alcances de la decisión y agradeció la voluntad del alcalde mayor, quien escuchó sus peticiones, por eso resalta que hoy tienen una mejor posibilidad de desplazarse hacia otras zonas de la ciudad.

“Gracias a nuestro padre Dios que accionó para bien de nosotros y estamos muy agradecidos por esta acción y definición total de cumplimiento”, afirmó la profesional del derecho.

¿Cómo quedaron las nuevas rutas?

• Salida desde el turno de despacho en El Rodeo- Campestre- Blas de Lezo- Transversal 54- Av. Crisanto Luque- desvío hacia Av. Pedro de Heredia- Bazurto- Centro- Bocagrande- Castillogrande y viceversa.

• Salida en el turno de despacho en El Pozón- Villagrande y demás urbanizaciones de zona conurbación- CC San Fernando- El Socorro- La Plazuela hacia la bomba El Amparo- Av. Pedro de Heredia- Bazurto- Centro- Av. Santander- Puente Romero Aguirre para iniciar nuevamente retorno por Torices y conectar con El Reloj Floral.

El próximo 24 de octubre iniciaría la operación de los trayectos.