Transportadores de Ibagué que estaban encadenados a sus busetas levantaron la protesta

Ibagué

Tras 11 días de permanecer encadenados a sus busetas se logró un acuerdo entre transportadores y la Alcaldía de Ibagué con el fin de terminar la protesta y mover las busetas que se encontraban parqueadas al frente de la sede de la administración municipal.

La principal preocupación de los propietarios de los vehículos es la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público, sobre todo en el punto que se refiere reducción del parque automotor debido la sobreoferta que existiría.

“La alcaldesa decidió sentarse a realizar un diálogo constructivo, por parte de la asociación se le presentará un proyecto con el cual se busca pagar la sobreoferta, renovar el parque automotor y darle una viabilidad al Sistema Estratégico de Transporte Público de la ciudad de Ibagué”, dijo Michael Cepeda, representante de la Asociación de TPC Colectivos.

Por su parte, José Edilson Pava, presidente de la Asociación Andina de Carga Liviana, aseguró que entre los acuerdos está el análisis de la propuesta que permita extender la vida útil de los vehículos de transporte público.

“Se firmó un acuerdo con los transportadores, esperamos la buena voluntad y cumplimiento por parte de la alcaldesa, se entregará un informe ejecutivo del estudio realizado por parte de la administración”, resaltó Pava.

El Sistema estratégico de Transporte Público es un proyecto cofinanciado en un 70% por el Gobierno Nacional y un 30% por parte de la Alcaldía de Ibagué, la inversión es cercana a los $500 mil millones.