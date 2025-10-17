Trabajos de Afinia dejarán sin servicio a varias poblaciones de Bolívar

El equipo técnico de Afinia, filial del Grupo EPM, adelantará trabajos de robustecimiento de la infraestructura eléctrica en distintos municipios de Bolívar entre el 20 al 26 de octubre, acciones que forman parte del plan de inversión para un servicio de energía más confiable y de mejor calidad.

Para realizar estas intervenciones se requiere la interrupción del suministro eléctrico así:

Lunes, 20 de octubre

Circuito Bayunca 1 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Santa Rosa: vía Santa Rosa a Villa Nueva.

Circuito El Carmen 3 de 7:45 a. m. a 5:25 p. m. Se interrumpirá el servicio en El Carmen de Bolívar: barrios, Las Ubas, El Prado, 7 de Agosto.

Circuito San Estanislao 1 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en San Estanislao: Carrera 17 entre Calle 23 y Calle 20 Sector La Iglesia. Calle 23 Con Carrera 11 del Barrio San José. Calle 22 Con Carrera 25 Sector Universidad. Calle 19 con Carrera 23 Sector Plaza Sucre.

Circuito San Juan Nepomuceno 2 de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en San Juan Nepomuceno: Calle 4 con Carrera 14ª, Barrio Huapango. Calle 15 con Carrera 18ª, Barrio El Silencio.

Martes, 21 de octubre

Circuito Bayunca 1 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Villanueva: Calle 16 con Carrera 12ª, Barrio Bejucal. Carrera 17 con Calle 10, Barrio El Cabrero.

Circuito Chambacú 6 de 9:30 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Conjunto Residencial Santo Domingo Bloque 2.

Circuito El Carmen 1 de 7:50 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Carmen de Bolívar: Diagonal 29b Transversal 38, Barrio Bucarica.

Circuito El Carmen 3 de 7:20 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Carmen de Bolívar: Carrera 40 Diagonal 29a, Barrio Los Mangos.

Circuito Hatillo de Loba 2 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Hatillo de Loba: Corregimiento Juana Sánchez y Sectores aledaños a la vía Juana Sánchez-Hatillo de Loba.

Circuito San Estanislao 1 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en San Estanislao: calle 19 entre carrera 17 hasta la carrera 33 y carrera 33 entre calles 19 y Calle 16, barrios Torices y Bajo Fresco. Calle 23 Vía A Soplaviento, Barrio San José.

Circuito San Juan Nepomuceno 2 de 7:40 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en San Juan Nepomuceno: Calle 15 con Carrera 10, Barrio La Mochila. Carrera 12 con Carrera 17.

Circuito Ternera 2 de 11:45 a. m. a 4:15 p. m. Se interrumpirá el servicio en Turbaco: Manzana Ll Sector Urbanización La Granja.

Circuito Villa Estrella 1 de 8:10 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Carrera 82 Con Calle 48, Barrio Nuevo Paraíso.

Miércoles, 22 de octubre

Circuito Bayunca 1 de 7:00 a. m. a 3:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Santa Rosa: barrio 30 de agosto, Barrio Santa Helena, Barrio El Trébol.

Circuito Candelaria 1 de 8:10 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: calle 1b con carrera 90 c, barrio El Trupillo.

Circuito El Carmen 3 de 7:20 a. m. a 5:20 p. m. Se interrumpirá el servicio en El Carmen de Bolívar: Carrera 53 Con Calle 29 del Barrio El Carmen. Carrera 32 Con Calle 54, Barrio El Prado.

Circuito San Estanislao 1 de 6:00 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en San Estanislao: Sector Callejón del Santo.

Jueves, 23 de octubre

Circuito Bayunca 1 de 8:00 a. m. a 5:48 p. m. Se interrumpirá el servicio en Villanueva: carrera 17b manzana e. sector: Urbanización Villa Camila. Carrera 11b con calle 17, Sitio Nueva La Esperanza.

Circuito Candelaria 1 de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: carrera 87c con calle 1c, Barrio Nelson Mandela.

Circuito Chambacú 2 de 6:00 a. m. a 5:20 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: carrera 17 con calles 35a hasta la 38a. sector: Urbanización La Española.

Circuito El Carmen 1 de 7:50 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en El Carmen de Bolívar: diagonal 41b con calle 41, Sector: urbanización Minuto de Dios. Diagonal 41b con calle 40c, sector: urbanización Minuto de Dios.

Circuito La Marina 2 de 6:41 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Avenida San Martin, carrera 4a con calle 32, sectores: Monumento a Francisco de Paula Santander, Plaza de La Aduana.

Circuito Rio Viejo 2 de 7:30 a. m. a 3:30 p. m. Se interrumpirá el servicio en zona urbana de los municipios: Arenal el Sur, Norosi. Corregimientos de Rio Viejo: Hatillo, Cabadillo, Caimital, Macedonia. Corregimientos de Arenal del Sur: San Rafael, Buenavista. Finca: Mario Arguello, La Golosa, Santa Elena, Lefial La Palma, La Quinta, Caimital, Conformidad Alta, Villa Elisa, Quinqerilla, El Clavo, Henry, Villa Angie, Cabadillo, Los Campo Morales, Obe, Denis Salazar, Santa Lucia, Hatillo, La Esperanza, Tequendama, Dulce Nombre, El Descanso y sectores aledaños.

Circuito Zaragocilla 7 de 6:10 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: carrera 68 con calle 10, barrio Vista Hermosa.

Viernes, 24 de octubre

Circuito Bayunca 1 de 8:10 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Villanueva: calle 23. sector: Haití, barrio Miraflores. Manzana f lote 5, barrio urbanización Villa Camila. calle 20 con carrera 15a del Barrio El Caño.

Circuito Nueva Cospique 2 de 6:00 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: carrera 58a con calle 3, sector: barrio El Libertador.

Circuito San Juan Nepomuceno 1 de 8:00 a. m. a 3:40 p. m. Se interrumpirá el servicio en zona urbana del Municipio El Guamo y corregimientos La Enea, Lata y sectores aledaños a la vía Lata-Guaquiri. Zona urbana de San Juan Nepomuceno: La Urbanización Nuevo San Juan, Sector Costa de Oro, Urbanización Villa Delly, La Haya, vía a Calamar. San Pedro Consolado y los Corregimientos San Pedro Consolado, La Haya y sectores aledaños a la vía San Juan Nepomuceno-Carreto.

Circuito San Juan Nepomuceno 2 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en San Juan Nepomuceno, barrios: Barranquilla, Silencio, Los Nogales, urbanización El Valle, La Paz, San Pedro. Carrera 19 con calle 17, barrio Bella Vista.

Línea 615 de 6:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en zona urbana de los municipios Arjona, Marialabaja, Mahates y corregimiento de San Juan Nepomuceno: San Cayetano; corregimientos de San Onofre (Sucre): Sabanas de Mucacal, San Antonio, Labarces, Majaguas, Primero de Julio, San Pablo, Boca Cerrada, sectores aledaños a la vía Arjona-Gambote, sectores aledaños a la vía Mamonal-Gambote Corregimiento de Arjona (Bolívar): Sincerín.

Circuito Ternera 1 de 7:00 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: calle 15 con carrera 80, Barrio La Victoria.

Circuito Ternera 13 de 6:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en zona urbana y rural del municipio Turbana. Sectores aledaños a la vía Turbana-Membrillal. Sectores aledaños a la vía Turbana-Turbaco. Turbaco, barrios: Nueva Colombia, El Remanso, Media Tapa, Urbanización Los Manguitos, San Pedro, Urbanización Altos De San Parejo. Zona rural de Turbaco, Sectores: Puente Honda, Los Naranjos, Los Cerritos, Loma De Piedra, Las Marías, Los Cerritos. Zona rural de Cartagena: Urbanización Los Campanos, Club Campestre, Urbanización Recinto Campestre.

Sábado, 25 de octubre

Circuito Bayunca 1 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Villanueva: calle 17b con carrera 11b, barrio Sitio Nuevo.

Circuito Bosque 14 de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena, barrios: Bruselas, Juan XXIII, Paraguay, Republica de Chile, Los Cerros, Altos de San Isidro, Bosquecito, San Isidro.

Circuito Bosque 4 de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena, barrios: Los Cerros, La Conquista, Bosquecito, Altos de San Isidro, Bruselas, Caballos, El Prado, Paraguay Aguas de Cartagena, Mirador del Nuevo Bosque, Los Cerros, Republica de Chile, Amberes, Loma del Marion, Urb Bicentenario.

Circuito Bosque 5 de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena, barrios: El Líbano, El Prado, Las Candelaria, Sector Puerto De Los Pescadores, Boston, La Esperanza, Sector Omaira Sánchez, Camino del Medio.

Circuito Bosque 8 de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: barrios: El Prado, Martínez Martelo, Alcibia, Amberes, España, Armería y Bruselas.

Circuito Chambacú 6 de 8:00 a. m. a 8:30 a. m. y de 11:40 a. m. a 12:10 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: desde la calle 4 hasta la calle 5 con carrera 32 hasta la carrera 34, barrio Centro, Calle del Arzobispo, Edificio Torre del Reloj, Edificio Rincón de La Cobalongo, Calle Román.

Circuito Chambacú 6 de 8:00 a. m. a 12:10 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Sector: Edificio Rafael Castillo Calle del Candilejo.

Circuito Chambacú 6 de 8:00 a. m. a 12:10 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: carrera 6 con calle 34, calle del Colegio, Centro.

Circuito El Carmen 2 de 7:20 a. m. a 5:40 p. m. Se interrumpirá el servicio en El Carmen de Bolívar: carrera 60 con calle 18, barrio Las Delicias.

Circuito El Carmen 3 de 7:40 a. m. a 5:20 p. m. Se interrumpirá el servicio en Carmen de Bolívar: calle 27 con carrera 39, barrio Los Mangos. Calle 33 con carrera 49, barrio El Prado.

Domingo, 26 de octubre

Circuito El Carmen 1 de 8:10 a. m. a 5:30 p. m. Se interrumpirá el servicio en El Carmen de Bolívar: carrera 51 con calle 37, barrio Nariño. Carrera 56 con calle 37, barrio 1 De Mayo.

Afinia sigue trabajando incansablemente para optimizar la calidad del servicio de energía y agradece la comprensión de la comunidad durante la ejecución de estas actividades.