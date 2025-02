Reunión EE.UU.-Rusia: Putin está dispuesto a negociar directamente con Volodymyr Zelensky

Hoy se desarrolla la reunión entre Rusia y Estados Unidos en Arabia Saudita, que sería el primer encuentro para discutir la paz en Ucrania y ya se conocen las primeras conclusiones.

En primer lugar, Rusia reconoció el “derecho soberano” de Ucrania a entrar en la Unión Europea, pero mantuvo su oposición a que se una a la OTAN.

Asimismo, los portavoces del Kremlin aseguraron que el presidente ruso Vladimir Putin estaría dispuesto a negociar con el ucraniano Volodymyr Zelensky “si es necesario”.

Sin embargo, el presidente ucraniano aseguró previamente que no se acogerá a ningún resultado o acuerdo que sea resultado de esta reunión debido a que su gobierno no fue invitado. En ese mismo sentido, las potencias europeas han asegurado que no aceptarán negociaciones sin participación ucraniana y europea.

La delegación estadounidense está encabezada por el secretario de Estado Marco Rubio, el consejero de Seguridad Nacional Mike Waltz y el enviado especial para Oriente Medio Steve Witkoff.

Del lado ruso, forman parte de la representación el jefe de la diplomacia Serguéi Lavrov y el consejero diplomático del Kremlin Yuri Ushakov.

La Unión Europea quiere colaborar

La Unión Europea quiere “colaborar” con Estados Unidos para una paz “justa y duradera” en Ucrania, afirmó el martes la presidenta de la Comisión Europea, Urusula von der Leyen en la red X, tras reunirse con el enviado especial de Donald Trump sobre Ucrania, Keith Kellogg.

“El momento es crucial. Financiera y militarmente, Europa contribuyó más que cualquier otro. Y vamos a intensificar nuestros esfuerzos”, declaró tras este encuentro en Bruselas