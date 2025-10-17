“Presupuesto con más burocracia, desfinanciado y al servicio de la campaña Petro”: Senador Cabrales

Durante el segundo debate sobre el Presupuesto General de la Nación 2026, el senador Enrique Cabrales, miembro de la bancada de oposición, expresó su rechazo a la presentación de la ponencia del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026.

Aunque el monto fue ajustado a $546,9 billones, tras un recorte de $10 billones, el senador afirma que, “el presupuesto sigue inflado, desequilibrado y con un hueco de financiamiento de $16,9 billones, que depende de una desconocida y nefasta reforma tributaria”.

“Este presupuesto demuestra que el país perdió el rumbo fiscal. En tan solo tres años, el presupuesto ha crecido más de 200 billones de pesos frente a 2022, peroese aumento no se traduce en inversión. La mayor parte de los recursos se ha destinado a gastos de funcionamiento, en una burocracia cada vez más costosa y un aparato estatal que no produce resultados”, señaló el senador Cabrales.

A pesar de las advertencias de la Comisión de Regulación Fiscal (CARF), que solicitó un ajuste de 45 billones de pesos para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas, el Gobierno decidió mantener una estructura presupuestal riesgosa.

El congresista advirtió además que la ejecución de la inversión pública apenas supera el 35% a agosto de 2025, lo que según él, refleja la ineficiencia y falta de gestión del Gobierno.

“El Gobierno de Gustavo Petro gasta sin invertir y promete sin cumplir. Piden más recursos, pero sectores clave como vivienda y transporte, que movilizan el empleo formal, son los más castigados”, enfatizó Cabrales.

Finalmente, el senador llamó la atención sobre el recorte del 47,3% en la inversión de la Defensoría del Pueblo frente a 2024, lo que afectará su capacidad operativa y su papel en la defensa de los derechos ciudadanos.

“Es preocupante que, en un año clave para la democracia, el Gobierno debilite las instituciones que garantizan la transparencia y la vigilancia electoral. Colombia, con el gobierno corrupto y derrochón de Gustavo Petro, necesita más control y garantías, no menos”, concluyó el senador Enrique Cabrales.