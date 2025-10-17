Prestadores de servicios turísticos denuncian presunto desalojo en playas del Parque Tayrona

Santa Marta

Un grupo de prestadores de servicios turísticos denunció haber sido presuntamente desalojados de las playas conocidas como Arenilla y Piscina, ubicadas dentro del Parque Nacional Natural Tayrona, en hechos que, según ellos, estarían relacionados con supuestos intereses privados en la zona.

Nilce Blanquicet, una de las voceras del grupo afectado, explicó en diálogo con Caracol Radio que desde hace varios años ejercen sus labores en el área protegida, ofreciendo servicios de guianza, snorkeling y atención a visitantes, siempre —según afirmó— bajo el conocimiento y acompañamiento de Parques Nacionales y la Capitanía de Puerto.

“Sabemos que en esa zona hay una propiedad privada perteneciente a la familia Dávila y eso siempre lo hemos respetado. Ellos mismos usaron nuestros servicios durante años. Pero desde que abrieron su propio negocio turístico, comenzaron a señalarnos como invasores”, aseguró la vocera.

¿Qué tiene de especial el Parque Tayrona? Tiene una de las mejores playas de Sudamérica

De acuerdo con su versión, el conflicto surgió luego de que los propietarios de una finca habilitaran un restaurante y unas cabañas dentro de su terreno. Desde entonces, los trabajadores aseguran que se les impidió el acceso a zonas antes utilizadas para la operación turística, e incluso se les interpuso una querella por presunta invasión.

“Nos acusan de haber ocupado sus tierras desde octubre, pero tenemos pruebas de que llevamos años trabajando ahí. Tenemos un censo en Parques Nacionales y programas como ‘Deja tu huella, no tu basura’, que evidencian que nuestras actividades buscan conservar el entorno”, agregó Nilce.

Los prestadores sostienen que la denuncia se basó en “argumentos falsos” y que las pruebas presentadas —incluidos testimonios de exfuncionarios de entidades ambientales como el INDERENA y el Ministerio de Medio Ambiente— no fueron tenidas en cuenta por las autoridades locales.

Hasta el momento, los representantes de la propiedad no se han pronunciado públicamente sobre estas denuncias.