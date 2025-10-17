Policía de Cartagena inauguró nueva Zona Segura en sector Nueva Jerusalén de Henequén

Cartagena

En el marco de las estrategias de seguridad y convivencia ciudadana, la Policía Nacional en Cartagena, en articulación con la Alcaldía Local 3, Distriseguridad, y líderes comunitarios, llevó a cabo la inauguración de una nueva Zona Segura en el barrio Henequén, sector Nueva Jerusalén.

El evento contó con la participación de autoridades político administrativas, lideres y representantes de la comunidad y un componente de hombres y mujeres que integran la Policía Nacional en Cartagena.

Durante la actividad, se reafirmó el compromiso entre Autoridades, Policía Nacional y Comunidad, fortaleciendo los lazos de confianza y cooperación en beneficio de los habitantes de la zona. La colaboración ciudadana es fundamental en la lucha contra los diferentes hechos delictivos y comportamientos contrarios a la convivencia que se presentan en este sector de la ciudad, y la Policía Nacional agradece a todos los ciudadanos su participación y aporte para mejorar la convivencia.

“La implementación de esta nueva zona segura busca generar entornos más protegidos, prevenir conductas delictivas y garantizar la tranquilidad de residentes y visitantes”, destacó el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque.

Con estas acciones, la Policía Nacional en Cartagena ratifica su misión de ser más seguros, cercanos y presentes en cada rincón de la ciudad e invita a la comunidad hacer parte de la red de participación cívica.