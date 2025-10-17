Organizaciones sociales preocupadas por persecución de actores armados en el Catatumbo

Se reconoce que el riesgo para quienes ejercen liderazgo es alarmante. Foto /Redes Sociales.

Cúcuta

El panorama de los líderes sociales en el Catatumbo cada día es más complejo por la persecución que se ha desatado contra las organizaciones sociales a las que pertenecen.

El homicidio de Darwin Meneses miembro de Asuncat en las ultimas horas generó nuevas alertas sobre la situación de riesgo en las que se encuentran los activistas.

En medio de este panorama, los miembros de Cisca, Ascamcat y Asuncat dejaron ver su preocupación por las acciones violentas que se han generado en el territorio contra algunos de sus miembros.

Explicaron que “desafortunadamente haber contribuido a liderar unos procesos como el Pacto Catatumbo, proteger a la población civil y trabajar en la defensa de los derechos humanos hoy nos esta colocando en un riesgo inminente”.

Indicaron que “hay una clara persecución de los actores armados contra el papel que desempeñan las organizaciones sociales en esta zona del país y esperamos que las autoridades brinden todas las garantías a quienes hacemos parte de estas asociaciones que trabajan por la defensa del pueblo catatumbero”.