Nueva asonada contra la Fuerza Pública en Tumaco

Tumaco-Nariño

La Tercera División del Ejército denunció que tropas del Batallón de Selva N°53, orgánicas de dicha unidad, fueron objeto de obstrucción a la función pública, violencia contra servidor público y asonada, durante el cumplimiento de una orden judicial.

El hecho se dio cuando se adelantaba el traslado de un ciudadano que se encontraba detenido en la estación de Policía en el corregimiento de la Guayacana quien iba a ser trasladado al casco urbano de Tumaco para su respectiva judicialización.

Durante el procedimiento, un grupo aproximado de 300 personas del área rural protagonizó una asonada, actuando de manera violenta, profiriendo gritos, insultos y exigencias con el propósito de impedir la materialización de la captura

“La multitud logró arrebatar al capturado de manos de las tropas, tras lo cual el personal militar se replegó del sector con el propósito de preservar la integridad de los habitantes y de los soldados”: se expresa en un comunicado oficial emitido por la Tercera División.

La Fuerza de Tarea Hércules del Ejército Nacional expresó su profunda preocupación por el constreñimiento y manipulación ejercidos sobre la población civil por parte de estructuras armadas ilegales, que buscan obstaculizar las operaciones militares. Se denuncia el uso de civiles como escudos humanos que estarían siendo incitados a realizar actos hostiles contra la Fuerza Pública.