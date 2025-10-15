Consejo Gremial en Nariño urge al Gobierno para frenar bloqueos en Cauca

Pasto-Nariño

Un nuevo llamado hizo el Consejo Gremial y empresarial del departamento de Nariño ante los nuevos bloqueos que realizan campesinos e indígenas en Rosas- Cauca.

Según la agremiación preocupan estas medidas de hecho especialmente en la Vía panamericana, la cual aseguran es objeto de instrumentalización por parte de diferentes comunidades para manifestarse en contra del Gobierno Nacional.

“Cada vez que se cierra la Vía panamericana perjudica no solamente al sector privado sino también a todos los nariñenses. Las pérdidas ocasionadas diariamente en los diferentes sectores económicos y productivos llegan a representar aproximadamente el 47% del PIB departamental; es decir cerca de $ 33.370 millones” : aseguró a Caracol Radio, Alejandra Lozano, presidenta del Consejo Gremial.

Según la dirigente todos los sectores y empresas son impactados de manera negativa y con ello el empleo formal de los nariñenses.

Aseguró que entre los sectores en que se evidencian principalmente las pérdidas están comercio al por mayor y al por menor, turismo, hotelería, transporte, almacenamiento, agricultura, construcción, y manufactura.

Ante esta situación rechazamos estas medidas de hecho y exigieron al Gobierno nacional, regional y local que garanticen el derecho de todos los habitantes del departamento de Nariño al trabajo, la libre movilidad, la salud y demás.

“Estos derechos se ven truncados por estos actos que bajo ningún argumento pueden considerarse como protesta social”: agregó.