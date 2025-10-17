Líder de Asuncat fue asesinado en la región del Catatumbo

Catatumbo

Fue asesinado un líder campesino en la región del Catatumbo. Se trata de Darwin Meneses era integrante de ASUNCAT, organización social que promueve la defensa de esta población.

Meneses fue sorprendido por hombres armados, cuando se transportaba por la vía Ábrego - Ocaña.

Según el presidente de ASUNCAT - Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo -, Pablo Téllez, el ELN sería el responsable de este hecho de sangre, asegurando además, que se realizó con sevicia.

Más información Lanzan incentivos para descuentos en el impuesto de industria y comercio en Cúcuta

“El ELN desde el 16 de enero inició una persecución, nos tiene desplazados a una cantidad de líderes sociales de la región y gente de la comunidad que pertenecemos a las organizaciones sociales de esta región, por el hecho de construir paz en la región, de construir territorio, de estar en la región siempre pensando en trabajar por las comunidades” dijo Téllez.

En este mismo tramo vial, se presentó un atentado contra Joan Sebastián Gómez Torrado, quien resultó herido por impacto de arma de fuego. Gómez Torrado alcanzó a ser llevado hasta el hospital Emiro Quintero Cañizares, donde horas más tarde murió, debido a la gravedad de sus heridas.