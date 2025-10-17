Lanzan incentivos para descuentos en el impuesto de industria y comercio en Cúcuta

Cúcuta

La contratación de población joven, sin experiencia, es uno de los requisitos para que los empresarios en la ciudad de Cúcuta, puedan recibir un descuento jugoso en el impuesto de industria y comercio.

“Es importante recalcar una vez más este incentivo tan importante, que tuve como concejal de la ciudad proponer dentro del estatuto tributario, en donde en su artículo 156 nosotros vamos a dar unos incentivos tributarios en industria y comercios a aquellas empresas nuevas o antiguas que contraten personal joven dentro de sus 18 años a 28 años de edad sin experiencia alguna y de la misma manera personas en condición de discapacidad”, indicó Jair Diaz, concejal de la ciudad de Cúcuta.

“Este incentivo es para las empresas, porque sabemos que hoy en día el empresario de la ciudad ha venido de una o de otra manera quejándose por tantos impuestos y los jóvenes que en muchas ocasiones no tienen la oportunidad de poder tener un empleo digno, porque en su mayoría salen de las universidades y lastimosamente en la ciudad no hay trabajo para ellos, entonces tienen que emigrar para otras ciudades y es aquí donde se pensó en el trabajo digno, se pensó en la juventud, se pensó en las personas en condición de discapacidad y de la misma manera se pensó en el empresario de la ciudad y por eso este incentivo es en el impuesto de industria y comercio con el 100%”, agregó el cabildante.

Aseguró que con este incentivo se bajarán los altos índices de informalidad y desempleo que se vive en la capital nortesantanderana.