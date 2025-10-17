‘La Chiqui’ tenía brazalete del Inpec y presuntamente vendía droga a domicilio en Mompox

Cartagena

Mediante dos diligencias de allanamiento y registro, unidades de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional en Bolívar lograron capturar a una mujer por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.

Los operativos, realizados en el barrio La Paz en el Distrito de Mompox, dieron como resultado la captura de una mujer de 34 años de edad conocida con el alias de ‘La Chiqui’, quien fue sorprendida en flagrancia en una vivienda donde también hallaron marihuana, base de coca y cocaína listas para su comercialización.

En las dos diligencias de allanamiento y registro fueron incautadas un total de 355 dosis de marihuana, 65 dosis de base de coca, 37 dosis de cocaína, una licuadora, una gramera y dinero en efectivo producto del ilícito.

Además, esta presunta delincuente había sido capturada en el año 2019 por este mismo delito y hacía parte de una banda delincuencial en donde se desempeñaba como dinamizadora del tráfico local de estupefacientes, almacenista, vendedora e igualmente proveía a los expendios móviles. Actualmente cumplía medida de prevención domiciliaria con brazalete electrónico por el mismo delito.

“No escatimamos en esfuerzos por capturar y desmantelar a todas aquellas bandas criminales que utilizan sus propias viviendas como fachada para el expendio y comercialización indiscriminada de sustancias alucinógenas. Estos operativos los seguiremos realizando para seguir contrarrestando todas estas actividades delictivas, que solo generan focos de inseguridad entre la comunidad”, señaló el teniente coronel Jhon Edward Correal Cabezas, comandante encargado del Departamento de Policía Bolívar.

La capturada, de 34 años, y la droga incautada fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, a espera de que un juez de control de garantías le defina su situación judicial.