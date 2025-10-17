Investigan muerte de mujer que cayó de un piso 18 en edificio de Cartagena

Cartagena

Minutos de pánico se vivieron en el barrio Torices de Cartagena cuando llovía fuerte en gran parte de la ciudad. Una mujer identificada Leidy Vanesa Benítez Lobón murió tras caer del piso 18 del edificio Urbin 48, por motivos que aún son materia de investigación.

En diferentes videos grabados por ciudadanos quedaron captados los impactantes momentos en los que la mujer cayó al vacío en la zona común, pese a que algunos vecinos en esa copropiedad trataron de ayudarla.

De acuerdo con el reporte entregado por la Policía Metropolitana, los hechos se habrían registrado en uno de los pasillos de esa copropiedad y no dentro de un apartamento.

Hasta allí llegaron unidades de la Sijín para adelantar las respectivas investigaciones y trasladar el cadáver a la morgue de Medicina Legal.

Se conoció que la mujer era oriunda de la ciudad de Bogotá.