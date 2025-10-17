Hemos diseñado mecanismos de financiación propios para estudiantes de la Universidad: Rector UNAB

En 10AM estuvo Juan Camilo Montoya, rector de la Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB, habló sobre los logros educativos de la región en general, de la Universidad y los retos que están afrontando.

Aseguró que a nivel de la región en términos de educación básica y media han tenido buenos resultados en las pruebas Saber 11, Hay un gran número de universidades acreditadas en alta calidad, universidades públicas muy fuertes y universidades privadas con vocación de servicio a la región que cada vez evolucionan más.

ICETEX:

El Icetex es una institución muy importante para el desarrollo de la educación de estudiantes y de instituciones educativas, por ello, el rector de la UNAB hizo un llamado a proteger la entidad, transformarla y modernizarla y no dejar que se marchite o se acabe.

“En este momento la reducción de nuevos créditos ha sido muy grande, eso nos lleva a que tengamos que reinventarnos y crear nuevos mecanismos de créditos a corto y largo plazo, nosotros estamos entrando en ese terreno creando mecanismos propios que hemos ido escalando poco a poco”, aseguró el rector.

Oferta educativa:

“El mercado laboral nos pide mucha flexibilidad y transformación. La UAB ha apostado por tener programas educativos de todos los niveles de formación desde técnicos, hasta posgrados y doctorados”, comentó el rector de la Universidad a Caracol Radio.

Por otra parte, contó que disciplinas como el derecho, ciencias administrativas, marketing, finanzas, ciencias de la salud siguen siendo muy fuertes, pero también le están apostando a programas nuevos como ciencias de datos.

De los Alpes a los Andes:

Este es un proyecto liderado por la UNAB y socios como la ONG Tetraktys, que busca el desarrollo del turismo sostenible y responsable en el Cañón del Chicamocha, en Santander. El proyecto, que inició en 2014, ha tenido varias fases y ha trabajado en la promoción de la región, el fortalecimiento de prestadores de servicios turísticos, la mejora de infraestructuras (como la señalización de caminos) y la creación de estrategias de promoción para la marca territorial del Chicamocha.

“El cañón del Chicamocha es gran parte de la marca de Santander y en ese proyecto hemos aprendido de expertos en turismo de montaña que vienen ayudándonos a desarrollar ese turismo en los diez municipios del Cañón del Chicamocha habilitando los caminos que conectan los municipios para que el senderismo sea un proyecto de turismo cada vez más fuerte”, indicó Juan Camilo Montoya.

Ahora el reto es que los diez municipios trabajen en conexión con el fin de hacer que el senderismo sea un proyecto en conjunto.