Gobernador Yamil Arana posesiona a nuevos Consejeros de Juventud 2025

Con el propósito de seguir fortaleciendo el trabajo conjunto con los jóvenes del departamento, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, a través de la Dirección de Juventudes, posesionó a los nueve Consejeros de Juventud 2025 en un acto realizado en el recinto de la Asamblea Departamental de Bolívar.

El mandatario destacó que con esta posesión se da cumplimiento a lo establecido en el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, norma que define el marco de acción para la prevención, promoción, protección y garantía de los derechos de los jóvenes, además de brindarles respaldo en el desarrollo de sus iniciativas.

“Impulsar a nuestros jóvenes para que trabajen de la mano con nosotros es el mejor proceso que podemos adelantar desde el Gobierno Departamental. Este es un gobierno donde todos los jóvenes son importantes, y Bolívar avanza cada día para integrar el norte con el sur”, señaló el gobernador Yamil Arana.

Cumpliendo a los jóvenes del territorio

Por su parte, María Paula Tolosa, directora de Juventudes de Bolívar, expresó que con esta nueva posesión se continúa consolidando el proceso de participación juvenil en el departamento.

“Hoy los consejeros comienzan a construir su Manual Interno, documento mediante el cual se regirán y definirán su trabajo articulado con los diputados de Bolívar”, explicó la funcionaria.

Tolosa destacó además que este grupo de jóvenes representa una oportunidad para conocer de primera mano las problemáticas que los afectan y la realidad de cada subregión, con el fin de avanzar en la construcción de soluciones conjuntas.

Durante la ceremonia, la directora recordó que uno de los espacios ganados por las juventudes está relacionado con las elecciones del próximo 19 de octubre, en las que los mismos jóvenes elegirán a los Consejeros Municipales de Juventud a nivel nacional.

Finalmente, el consejero Carlos Vitola resaltó la importancia de estos escenarios: “Estos espacios son muy valiosos porque nos permiten cumplir con el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, pero también ejercer nuestros deberes y exigir la garantía de nuestros derechos”, manifestó.