Exsecretario de juzgado en Cartagena fue condenado por actos de corrupción

Los elementos de prueba aportados por una fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Bolívar, permitieron que un juez penal de conocimiento condenara a 8 años y 1 mes de prisión a Dagoberto Ahumada Barrios, exsecretario de un juzgado civil municipal en Cartagena.

La Fiscalía determinó que el ahora condenado, entre febrero de 2018 y el mismo mes de 2019, solicitó en tres oportunidades dinero a una abogada, para emitir los oficios que permitieran registrar una sentencia que declaraba la prescripción adquisitiva de dominio de un inmueble que pertenecía a la cliente de la profesional del derecho. Por tal razón fue hallado responsable del delito de concusión.

La decisión judicial impone a Ahumada Barrios el pago de una multa de 71.6 salarios mínimos legales vigentes y lo inhabilita por 6 años y 8 meses para ejercer derechos y funciones públicas.

La sentencia fue apelada por la defensa del investigado.