Elecciones de Consejos de Juventud en Bolívar tienen garantizada seguridad: gobernación

Con el propósito de garantizar la transparencia, la seguridad y la amplia participación juvenil en las próximas elecciones de los Consejos de Juventud Locales y Municipales, que se realizarán el domingo 19 de octubre, se llevó a cabo el Comité de Seguimiento Electoral con la presencia de autoridades departamentales y nacionales.

Durante el encuentro se escucharon las intervenciones de todos los actores involucrados en el proceso, se verificaron los avances y se ratificaron los compromisos institucionales para que la jornada se desarrolle sin contratiempos en los 254 puestos de votación dispuestos en todo el departamento.

“Todos los jóvenes pueden estar tranquilos, porque el proceso de elección de los Consejos de Juventud está completamente garantizado. Hemos articulado esfuerzos con la Fuerza Pública, las autoridades electorales y los alcaldes de los municipios de Bolívar para que sea una jornada transparente y con plenas oportunidades de participación”, señaló Javier Doria, secretario del Interior de la Gobernación de Bolívar.

El secretario del Interior también anunció la coordinación con las empresas de servicios públicos para asegurar la adecuada prestación de energía y agua durante la jornada electoral, así como la atención de eventuales contingencias.

Por su parte, la Fuerza Pública y la Policía Nacional ratificaron su compromiso con la seguridad y el orden público, garantizando las condiciones logísticas necesarias para que los comicios se desarrollen en completa tranquilidad.

“Tenemos todo listo para esta fiesta de la democracia. Nuestro censo cuenta con 568 mil jóvenes habilitados para votar, y mantenemos un parte de tranquilidad en los 46 municipios del departamento”, aseguró Jorge Cardona, delegado del Registrador Nacional en Bolívar.

Las autoridades hicieron un llamado a los jóvenes entre los 14 y 28 años para que participen activamente en este proceso que fortalece la democracia juvenil en el territorio.

Durante el día de los comicios se instalará un Puesto de Mando Unificado (PMU) en el Comando de la Policía de Bolívar, desde donde se realizará el monitoreo permanente de la jornada. La instalación del comité operativo se llevará a cabo a las 7:00 a.m. en la Institución Universitaria Bellas Artes.

Datos de la jornada electoral en Bolívar

• Censo electoral: 568 mil jóvenes entre los 14 y 28 años de edad.

• 254 puestos de votación y 929 mesas en los 46 municipios del departamento.

• 407 listas inscritas, con un total de 1.892 candidatos.

• Los kits electorales ya fueron distribuidos a los municipios y se encuentran debidamente custodiados.

• Se instalará un Puesto de Mando Unificado (PMU) en el Comando de la Policía de Bolívar.