«El Estado prevalece»: Gobierno refuerza seguridad en Boyacá con inteligencia, recompensas y nuevas

El ministro de Defensa anunció el fortalecimiento de la presencia militar en Boyacá, con nuevos pelotones, batallones y un plan de inteligencia para enfrentar la extorsión y el crimen organizado. Además, confirmó recompensas de hasta 1.600 millones por cabecillas criminales.

Consejo de Seguridad de Ministerio de Defensa Nacional que se llevó a cabo en Boavita, Boyacá.

El ministro de Defensa afirmó que el reciente Consejo de Seguridad en Boyacá fue «muy productivo» y destacó la coordinación entre la Fuerza Pública, la Gobernación y los alcaldes locales para fortalecer la seguridad regional. «...Interactuando permanentemente con la Gobernación de Boyacá, pero también con nuestros alcaldes (…) este Consejo de Seguridad fue importante, o más bien fue muy productivo...», dijo el Ministro, quien resaltó además el crecimiento del turismo en la zona como un factor que exige mayor presencia estatal y protección.

Frente al auge de las extorsiones digitales, el jefe de la cartera advirtió sobre la necesidad de prevención ciudadana y educación: «...Cuando alguien gasta más de 30 segundos con un extorsionador… ya perdió el año...», afirmó, y llamó a la denuncia inmediata a través de los números habilitados por el Estado: «...Simplemente tienen que llamar al 147, que es el gaula militar, o al 165, gaula policial...». El Ministro enfatizó que la respuesta estatal combina acciones disuasivas con campañas de formación para que la comunidad reconozca y enfrente estos fraudes.

En la ofensiva contra grupos criminales, el titular del Ministerio anunció recompensas millonarias por capos regionales y subrayó el uso de inteligencia como herramienta central. El Ministro informó que hay hasta 200 millones de pesos por alias Poeta y alias Malverde, y hasta 1.600 millones por alias Antonio Medina, y explicó: «...La inteligencia tiene un valor fundamental en la información. Solo así podemos tener seguridad y por ende inversión y por ende desarrollo...».

Respecto al despliegue de fuerzas, el Ministro confirmó el refuerzo de capacidades en Boyacá: la llegada de dos pelotones (60 efectivos) en diciembre, el batallón de drones en Sogamoso con unidades adicionales y planes para instalar una sede avanzada en Suatá y un batallón de alta montaña en El Espino. «...Hemos enfocado y decidido fomentar más que gran cantidad de la fuerza pública la clave es la inteligencia...», puntualizó, y añadió que estas medidas buscan aumentar la capacidad de respuesta local sin desatender la articulación con autoridades municipales.

Finalmente, el Ministro hizo un llamado a la colaboración ciudadana y celebró operaciones recientes contra estructuras delictivas: «El Estado prevalece», dijo, citando la entrega voluntaria de criminales y la captura de sujetos vinculados al Tren de Aragua a través de coordinación internacional e Interpol. Instó a la comunidad a denunciar en los teléfonos 157 o 107 y concluyó con un mensaje de esperanza: la paz es posible si la sociedad y las instituciones suman esfuerzos para aislar y derrotar a quienes siembran violencia.

