EE.UU. atacó un submarino en el Caribe diseñado para transportar drogas: Trump

Desde el Salón Oval, el presidente Donald Trump aseguró que las fuerzas militares estadounidenses del Comando Sur, han atacado un submarino “narcotraficantes”, en el Caribe, presuntamente venezolano.

El mandatario afirmó que fue “construido específicamente para transportar grandes cantidades de droga”.

Agregó que “no se trataba de un grupo de personas inocentes, no conozco mucha gente que tenga un submarino”, dijo Trump.

El presidente además confirmó que el líder del régimen venezolano Nicolás Maduro ha hecho varios ofrecimientos a su administración, en medio de la escalada militar en la región para detener el flujo de drogas en el Caribe hacia la Unión Americana, entre estos, recursos minerales.

“Lo ha ofrecido todo, tienes razón. ¿Sabes por qué? Porque no quiere meterse con Estados Unidos”, dijo Trump.

El secretario de Estado, Marco Rubio, describió el ataque como parte de la “operación narcoterrorista” que Washington lleva a cabo en la región, pero se negó a proporcionar más detalles.

“Estamos llevando a cabo estas operaciones contra narcoterroristas; eso es lo que son. Son terroristas, seamos claros”, declaró Rubio, añadiendo que pronto publicaría más información.

No está claro si este ataque al submarino, se trata del mismo operativo que se había reportado el jueves, donde habían quedado al menos dos sobrevivientes de la tripulación.

El último ataque militar estadounidense en el Caribe contra una presunta embarcación cargado de drogas dejó dos muertos y dos sobrevivientes detenidos a bordo de un buque de la Armada, según varios medios de comunicación.

Estos detenidos son los primeros prisioneros de guerra en un conflicto declarado por el presidente Donald Trump contra una amenaza “narcoterrorista”, presuntamente proveniente de Venezuela.