¿Inestabilidad en la cadena de mando de EE.UU. encargada de las operaciones en el Caribe?

El almirante Alvin Holsey de la Armada, que supervisa las operaciones militares en la región donde las fuerzas estadounidenses han estado atacando presuntos barcos cargados de drogas frente a Venezuela, anunció que se retirará en diciembre.

“El equipo del Comando Sur ha hecho contribuciones duraderas a la defensa de nuestra nación y continuará haciéndolo”, anunció Holsey en su cuenta personal de redes sociales. “Confío en que seguirán adelante, centrados en su misión que fortalece a nuestra nación y asegura su permanencia como un faro de libertad en todo el mundo”.

Holsey asumió el liderazgo del Comando Sur de Estados Unidos en noviembre, supervisando un área que abarca el Mar Caribe y aguas suramericanas. Este tipo de nombramientos suelen durar entre tres y cuatro años.

Aunque se desconoce la razón de su salida a menos de un año en el cargo, varios medios estadounidenses reportan que según funcionarios del Pentágono, el Almirante había elevado preocupaciones por las operaciones militares en el Sur del Mar Caribe que hasta el momento deja cerca de 30 personas muertes, en una serie de bombardeoas a presuntas narcolanchas procedentes de Venezuela y Colombia.

Una fuente dijo a Reuters que hubo tensión entre el comandante de cuatro estrellas y Hegseth, así como preguntas sobre si sería despedido, en los días previos al anuncio de su retiro.

En un comunicado en redes sociales, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, no mencionó ninguna fricción con su comandante de cuatro estrellas. “En nombre del Departamento de Guerra”, declaró el Sr. Hegseth, “expresamos nuestra más profunda gratitud al almirante Alvin Holsey por sus más de 37 años de distinguido servicio a nuestra nación, ya que planea retirarse a finales de año”.

Por su parte, el senador Jack Reed, el demócrata de mayor rango en el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, se pronunció por esta salida.

“En un momento en que las fuerzas estadounidenses se están concentrando en todo el Caribe y las tensiones con Venezuela están en su punto álgido, la salida de nuestro principal comandante militar en la región envía una señal alarmante de inestabilidad dentro de la cadena de mando”, dijo Reed en un comunicado.

En esa misma línea, el representante Adam Smith de Washington, el demócrata de mayor rango en el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, afirmó que “antes de Trump, no puedo recordar a ningún comandante combatiente que hubiera dejado su puesto antes de tiempo, nunca”.