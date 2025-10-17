Daño en alcantarillado tiene en riesgo un tramo de la vía entre Filandia y Quimbaya en el Quindío

Armenia

Habitantes, transeúntes y conductores llamaron la atención por el riesgo que representa un punto crítico en la vía que comunica a los municipios de Filandia y Quimbaya en el Quindío que amenaza con dejar sin carretera ese sector debido a que en el sector conocido como El Paraíso se presenta hundimientos en el pavimento como consecuencia de daño del alcantarillado en la zona y por eso urgen de medidas.

Gustavo Murillas habitante del sector en diálogo con Caracol Radio manifestó “desde la Junta de Acción Comunal de la Vereda El Paraíso del municipio de Filandia hacemos el llamado de atención.

Además, en mi condición de usuario de la vía Quimbaya a Filandia, deseo reiterar a las autoridades del municipio de Filandia, a la gobernación del Quindío y a la comunidad en general sobre la grave amenaza que se cierne sobre quienes transita transitamos por esta vía ante el colapso del alcantarillado que recoge las aguas negras del caserío de la vereda del paraíso, cuyas aguas están infiltrando un gran trayecto de la carretera con posibilidad o hundimiento de la pérdida de la banca.

Por eso la junta de comunal, solicitamos la intervención urgente de las autoridades antes que se presente un grave accidente que comprometa la vida de las personas que por allí transitan.

Desde la Secretaría de Aguas Infraestructura del Quindío manifestaron que vienen trabajando en sacar una consultoría, con el objeto de adelantar estudios y diseños para estabilización de puntos críticos en la vía Quimbaya, Paraíso, Filandia. esta vía es secundaria que pertenece al departamento del Quindío. Con esta consultoría puede arrojar qué se necesita para poder hacer de mantenimiento.

Vanesa Rincón secretaria de infraestructura manifestó “Se establecieron tres puntos críticos en esa vía, En el punto uno hay daño en la cuneta, en el punto 2 es una zona inestable, se ha producido un movimiento y de formación del pavimento y en el punto 3 pérdida de banca”

Con esta consultoría que nos arroje, digamos, cuál es el presupuesto, cuál es el trabajo que se debe hacer en estos tres puntos y ya con esto poder gestionar el recurso y poder intervenir sobre esta importante vía.