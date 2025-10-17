Cartagena

Centro Democrático y MIRA llevarán lista conjunta para Cámara de Representantes en Bolívar

Según ambos partidos, esta alianza política representa un compromiso con el fortalecimiento democrático

Colprensa- Julio Castaño

De cara a las próximas elecciones del 2026 al Congreso de la República, los partidos políticos Centro Democrático y MIRA informan a la opinión pública, a su militancia y a toda la ciudadanía del departamento de Bolívar que han decidido unirse en coalición para conformar la lista conjunta a la Cámara de Representantes por este departamento.

Esta alianza política representa un compromiso con el fortalecimiento democrático, la defensa de los valores ciudadanos y la promoción del desarrollo integral de Bolívar.

La lista estará integrada por personas idóneas, capacitadas y con una sólida formación política y social, quienes cuentan con un gran potencial electoral y vocación de servicio público.

“Estamos convencidos de que esta coalición permitirá obtener los mejores resultados en las urnas, consolidando una propuesta que refleje las verdaderas necesidades y aspiraciones de los bolivarenses. Invitamos a toda la ciudadanía a acompañar este esfuerzo unitario, que busca garantizar una representación comprometida, transparente y eficaz en el Congreso de la República”, destacaron las colectividades.

