Capturaron a presunto extorsionista que delinquía con el Clan del Golfo en Bolívar

Cartagena

En una operación de la Policía Nacional de Colombia , fue capturado un hombre señalado de pertenecer a la subestructura criminal Nicolás Antonio Urango Reyes, vinculada al Clan del Golfo. El procedimiento se llevó a cabo en un puesto de control ubicado sobre la vía que comunica los corregimientos de Tacamochito y Tacamocho, en la zona rural del municipio de Córdoba, Bolívar.

El detenido de 27 años es conocido con el alias del ‘Negro’. Según las investigaciones, este sujeto estaría dedicado a la extorsión de comerciantes y ganaderos en los municipios de Córdoba (Bolívar), San Pedro (Sucre) y zonas vecinas.

Se presume que exigía cuantiosas sumas de dinero bajo amenazas, generando temor entre las víctimas del gremio económico local.

Incautaciones y extorsiones

Durante el operativo, los uniformados interceptaron al presunto delincuente mientras se movilizaba en una motocicleta. Al practicarles un registro personal, le fue hallada un arma de fuego tipo pistola calibre 9mm, un proveedor y 5 cartuchos del mismo calibre, lo que llevó a su captura en flagrancia por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

“Las investigaciones señalan que, además de recaudar dinero producto de extorsiones, este hombre cumplía labores de vigilancia sobre la Fuerza Pública, con el objetivo de advertir a otros integrantes de la organización criminal y evitar ser detectados por las autoridades”. Señaló el teniente coronel John Edward Correal Cabezas, comandante Departamento Policía Bolívar encargado.

El capturado y el arma de fuego y las municiones incautadas fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Ahora, un juez de la República será el encargado de definir su situación jurídica.

Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a más miembros de esta estructura delictiva que opera entre Bolívar y Sucre.