ANDI convoca a empresas y personas naturales a campaña de vacunación “Cartagena sin Dengue”

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI, hizo un nuevo llamado a empresas y personas para que redoblen sus esfuerzos en la lucha contra el Dengue, ante el repunte de casos que se han reportado en 2025 y de cara al aumento de lluvias para el último trimestre del año.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

De acuerdo con la información del programa Cartagena Cómo Vamos, en lo que va de 2025, los casos de dengue en la capital de Bolívar mostraron un repunte que exige la atención constante de las autoridades sanitarias. ‎

En concreto, en la ciudad se han registrado 5.127 casos hasta el pasado 30 de septiembre, lo que representa un incremento de 109% frente al mismo periodo de 2024, cuando eran 2.451.

Esto hace que Cartagena presente una mayor incidencia que el país con 500,4 casos por cada 100 mil habitantes en la ciudad, versus, 194,1 en Colombia: esto es casi 2,6 veces mayor.

Este llamado que realiza la ANDI, para donar, se produce como parte de la campaña “Cartagena sin dengue” lanzada en conjunto con la Alcaldía de Cartagena y el Departamento Administrativo Distrital de Salud de Cartagena (DADIS).

Esta iniciativa implementada en la ciudad tiene como objetivo contribuir en la prevención de esta enfermedad con un enfoque en zonas de alta incidencia del virus.