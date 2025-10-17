Alias ‘Jaidersito’ fue condenado a 20 años de cárcel por homicidio de líder juvenil en Cartagena

Cartagena

Luego de que Jaider de Jesús Carvajalino Pájaro, alias Jaidersito, suscribiera de manera libre, espontánea y asesorado por su abogado, un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación en el que admite su responsabilidad en el crimen del líder estudiantil de Cartagena, Billy Smith Salgado Camargo, un juez del circuito lo condenó a 20 años de prisión.

La decisión judicial está relacionada con hechos ocurridos el 16 de enero de 2024 cuando el ahora sentenciado intimidó con un arma de fuego a una pareja que esperaba un taxi en la avenida Pedro de Heredia del barrio España en la capital bolivarense. Una de las víctimas era Billy Smith Salgado Camargo, un líder juvenil a quien Carvajalino Pájaro le disparó hiriéndolo de gravedad.

El joven, de 21 años, fue trasladado a un centro asistencial donde falleció debido a las lesiones causadas.

Alias Jaidersito admitió su responsabilidad en cuanto a los delitos de homicidio, hurto calificado, ambas conductas agravadas; además de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Cargos que le fueron imputados a Carvajalino Pájaro por un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bolívar.

En cumplimiento de una orden judicial el ahora condenado fue capturado en marzo de 2024 por la Policía Nacional. A la condena de prisión se suma la inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la pena impuesta.

Por estos mismos hechos fue judicializado, y privado de la libertad Rafael Ceren Padilla, alias Bebé, quien habría participado en el crimen.