40 partidos y movimientos políticos presentan alianza para elecciones al Congreso de 2026

Con la participación del precandidato presidencial, Mauricio Lizcano y del exsenador Rodrigo Lara, cerca de 40 movimientos y partidos políticos anunciaron el lanzamiento de la coalición ‘ALMA’, con la que presentarán sus listas al Congreso de la República.

Se trata de los Partidos Colombia Justa Libres, Alianza Democrática Amplia, Liga de Gobernantes Anticorrupción, Dignidad Liberal, Alianza Social Independiente (ASI) y Gente en Movimiento, quienes en conjunto con otros 35 Grupos Significativos de Ciudadanos presentaron esta alianza para las elecciones del próximo año.

“ALMA se presenta como una fuerza de CENTRO, seria, humana y profundamente ética, que defiende a los niños, la familia y los valores como su causa superior. Su propósito: unir, no dividir. Frente a los extremos que fracturan al país, ALMA propone una política basada en el equilibrio, el respeto y la integridad. Rechaza la corrupción, la injusticia social y la política del resentimiento, y promueve el diálogo, la inclusión y el cuidado ambiental como pilares de una nueva cultura pública”.

Se evaluará consulta a la presidencia:

Según informaron desde la coalición, sumado a construir una nueva bancada legislativa, también se analizará la convocatoria de una Consulta Presidencial, de carácter interpartidista, en marzo del próximo año.

“Por lo anterior, los Partidos que integran la presente coalición, explorarán la opción de una consulta interpartidista con vocación a las elecciones de Presidencia de la República en 2026, la cual, se realizará el próximo 8 de marzo”.

Indicaron además que el próximo 8 de noviembre de 2025, fecha de inscripción a las elecciones al Congreso, “todos los Partidos firmantes de este acuerdo estarán presentes en el acto oficial de inscripción de candidatos al Congreso de Colombia de la Coalición ALMA”.