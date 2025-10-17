24 mujeres han sido asesinadas en Cúcuta y su área metropolitana este año / nito100

Cúcuta.

El asesinato de Wendy Saray Orozco, trabajadora de una estación de servicio en el municipio de El Zulia, presuntamente a manos de su compañero de labores, volvió a poner en evidencia la grave situación de violencia que enfrentan las mujeres en Cúcuta y su área metropolitana.

Con este hecho ya son 24 las víctimas mortales registradas en lo corrido del año, una cifra que revela una problemática profunda que no ha sido atendida con la urgencia que requiere.

De acuerdo con los reportes, 19 de las mujeres asesinadas son de nacionalidad colombiana y 5 venezolanas, mientras que apenas se han producido cinco capturas relacionadas con estos casos.

Detrás de las estadísticas se esconden historias marcadas por el silencio institucional, la desconfianza hacia las autoridades y la falta de protección efectiva.

Mitchell Pacheco, psicóloga de la corporación Mujer, Denuncia y Muévete, advirtió a Caracol Radio que las barreras estructurales, culturales y económicas siguen siendo un obstáculo para garantizar la seguridad y el acompañamiento de las víctimas.

Explicó que muchas mujeres no continúan con sus procesos judiciales porque sienten que el sistema no responde a sus necesidades y terminan regresando con sus agresores por miedo o dependencia económica.

Pacheco señaló que las medidas de protección no siempre se ajustan a la realidad de las víctimas y que los seguimientos institucionales son insuficientes, lo que genera un sentimiento de abandono.

Añadió que, aunque el gobierno nacional avanza en la implementación del sistema Salvia, una herramienta que busca reducir los feminicidios, es necesario que su aplicación se adapte a las condiciones particulares de cada territorio para que tenga un verdadero impacto.

Mientras las autoridades anuncian estrategias y promesas de fortalecimiento institucional, las mujeres siguen cayendo víctimas de la violencia en las calles, en sus hogares y en sus lugares de trabajo.

La cifra de 24 muertes en menos de un año refleja una situación que ha dejado de ser una alerta para convertirse en una emergencia social que exige acciones concretas y urgentes.