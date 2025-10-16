Verdes y En Marcha se unen con Partido Demócrata y Colombia Renaciente para elecciones a Congreso

Colombia

Los partidos Alianza Verde y En Marcha anunciaron que decidieron iniciar conversaciones en acuerdo político con el Partido Demócrata para que esta colectividad haga parte de la coalición que se está armando de cara a las elecciones al Congreso de la República en 2026.

Según informaron a través de un comunicado, el objetivo de dicha coalición es fortalecer “un proceso amplio y plural” para esta contienda al legislativo, que se llevará a cabo el 8 de marzo del próximo año.

“Este proceso representa un paso firme hacia la integración de fuerzas representativas y diversas, que buscarán conformar una lista unitaria al Congreso, integrada por militantes de las tres colectividades, así como por liderazgos sociales, indígenas, sindicales, negros, afrodescendientes, estudiantiles y ambientales de las distintas regiones del país”.

Sumado a esto, los partidos Verde y En Marcha también informaron que el partido Colombia Renaciente también haría parte de dicha alianza.

“Los partidos Alianza Verde, En Marcha y Demócratas anuncian la nueva ruta hacia la conformación de las listas con el Partido Colombia Renaciente, con miras a fortalecer un proceso amplio y plural para las elecciones del Congreso de la República de 2026”.

Tras el anuncio de está nueva alianza se esta ahora a la espera de qué se defina quién será la cabeza de lista de esta coalición al Senado y también cuáles serán los nombres de quienes integrarán sus listas a la Cámara de Representantes.