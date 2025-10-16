Supersalud define plazo para que gestores farmacéuticos reporten fallas en entrega de medicamentos

La superintendencia de salud anunció que convocará más de 200 delegados por parte de los gestores farmacéuticos, para socializar la nueva normativa que exige mayor control sobre los operadores.

Este nuevo marco regulatorio surge para dar respuesta a la falta de oportunidad de la entrega de medicamentos y dispositivos médicos, y con el que hasta el 5 de noviembre los gestores deberán reportar detalladamente cuáles tecnologías en salud tienen dificultades para la dispensación y las causas del problema.

Destacan que la nueva medida impone a los operadores nuevas responsabilidades frente al reporte, tales como la naturaleza de su operación como proveedor de tecnologías en salud, informar el número de puntos de dispensación con los que opera, y la capacidad de atención máxima de usuarios, el tiempo promedio de espera y el número de usuarios tendidos por punto de dispensación.

A esto se suma que deben informar a la superintendencia, periódicamente, los detalles de los contratos vigentes con las entidades responsables de pago, incluyendo aspectos, la dispensación o distribución y proporcionar datos sobre la cobertura municipal y población asignada.

Resaltan que el incumplimiento de estas medidas tendrá como consecuencia sanciones administrativas.