Se entregó alias ‘Faiber’, cabecilla del bloque Martín Villa de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

En las últimas horas, fuentes le confirmaron a Caracol Radio la entrega de alias ‘Faiber’, señalado cabecilla del bloque Martín Villa, estructura perteneciente a las disidencias de las FARC bajo el mando de ‘Iván Mordisco’.

El hombre, oriundo del departamento del Cauca, se presentó en un puesto de control policial en San José del Guaviare, donde las autoridades procedieron de inmediato a hacer efectiva una orden de captura vigente, debido a que contaba con notificación azul de Interpol.

Según información de organismos de inteligencia del Estado, alias Faiber sería responsable de múltiples atentados en el Cauca, entre ellos el ocurrido en marzo pasado en el sector de Piedra Sentada, municipio de El Patía, donde fue activada una motocicleta cargada con explosivos.

Ese ataque dejó como resultado la muerte de un soldado profesional y varios heridos, tanto uniformados como civiles que transitaban por la zona.

Las autoridades destacan esta entrega como un golpe importante a la estructura criminal de ‘Iván Mordisco’, que mantiene presencia en el sur del país y ha sido señalada de ataques contra la Fuerza Pública y la población civil.

El capturado está en manos de la Policía Nacional y será presentado ante las autoridades competentes para continuar con el proceso judicial correspondiente.