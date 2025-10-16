Registraduría suspende temporalmente trámites por elecciones de los Consejos de Juventud

Norte de Santander.

La Registraduría Nacional del Estado Civil suspendió temporalmente los servicios de identificación en todo el país, con motivo de las elecciones de los Consejos Municipales de Juventud que se realizarán este domingo 19 de octubre.

Fabián Parra, delegado departamental de la Registraduría en Norte de Santander, explicó en diálogo con Caracol Radio que, desde el pasado miércoles 15 de octubre, a las 12 del mediodía, quedaron suspendidos los trámites de registro civil, expedición de cédulas y duplicados de tarjetas de identidad, los cuales se reanudarán el próximo lunes 21 de octubre a las 8:00 a.m.

“Siempre que se desarrollan elecciones de orden nacional es necesario suspender estos servicios para garantizar el otro eje misional de la entidad, que es el electoral”, precisó Parra.

El delegado señaló además que, hasta este viernes 17 de octubre, a las 3:00 de la tarde, se entregarán los documentos de identidad que ya se encuentran listos en las sedes de la Registraduría.

En el caso de Cúcuta, la ciudadanía podrá acercarse a las tres oficinas habilitadas: la del centro, la de Atalaya y la de La Libertad.

Parra indicó que la suspensión también obedece a las labores logísticas y de seguridad previas a los comicios.

“Solo en Cúcuta tenemos 70 puestos de votación, por lo que todo el personal, incluidos los delegados, debe salir a cubrirlos. Hoy, por ejemplo, tenemos recorridos con Policía, Ejército, Fiscalía, Procuraduría y Defensoría, además de jornadas de pedagogía electoral con los jóvenes”, señaló.

Las citas y trámites agendados durante los días de suspensión fueron reprogramados para la semana siguiente.

No obstante, en casos excepcionales de carácter humanitario, la Registraduría atenderá previa autorización del nivel central.

Finalmente, Parra hizo un llamado a la ciudadanía a comprender la medida, recordando que la entidad tiene dos ejes misionales: el electoral y el de identificación.

“Estos días hacemos un sacrificio por la democracia. Invitamos a todos los jóvenes entre 14 y 28 años a participar este domingo de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Su voto es clave para fortalecer la participación juvenil en el país”, concluyó.