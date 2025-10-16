Por queja de Uribe, Procuraduría investiga a ministro Montealegre por llamarlo “criminal de guerra”

JUSTICIA

La Procuraduría General abrió una indagación preliminar contra el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre Lynett, tras una denuncia presentada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La denuncia alega que Montealegre Lynett realizó declaraciones públicas y difundió mensajes en Whatsapp en los que acusaba a Uribe de ser un “criminal de guerra” y hablaba abiertamente del juicio que lo condenó a 12 años de prisión por presunta manipulación de testigos.

“El lenguaje, proveniente de quien coordina las relaciones Gobierno-Justicia, genera un ambiente hostil contra quienes ejercen mi defensa y tiene el potencial de impactar directamente a quienes administran justicia en mi caso. Ademas, compromete la libertad académica de una institución universitaria reconocida. En definitiva, este proceder de parte del Ministro de Justicia y del Derecho de Colombia configura hostigamiento público incompatible con los principios que rigen el ejercicio de su función y la dignidad del cargo que ostenta en servicio de todos los colombianos“, dice la queja de Uribe.

La Procuraduría busca determinar si hay una indebida injerencia en la administración de justicia, violación de la autonomía judicial y prejuzgamiento en el caso penal.

"La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que, al parecer, en el ejercicio de su cargo el funcionario ha promovido mensajes de odio y difundido información falsa e inexacta de forma masiva durante un proceso judicial en el que está reconocido como víctima", dice la Procuraduría.

El Ministerio Público analizará las pruebas presentadas por el denunciante y determinar si existen méritos para avanzar en el proceso disciplinario contra el ministro de Justicia.