Pelea entre Alfredo Mondragón y Miguel Polo Polo durante debate del Presupuesto quedó en video
Durante la sesión de la Cámara de Representantes en la que se discutía el Presupuesto General de la Nación, los congresistas Alfredo Mondragón y Miguel Polo Polo protagonizaron un intercambio de palabras que quedo registrado en video
Durante la sesión de la Cámara de Representantes en la que se discutía el Presupuesto General de la Nación, los congresistas Alfredo Mondragón y Miguel Polo Polo protagonizaron un intercambio de palabras en medio de la intervención del ministro de Hacienda, Germán Ávila.
En videos difundidos en redes sociales se observa a los representantes discutiendo con sus celulares a la mano, mientras el ministro intervenía ante la plenaria.
El momento generó atención entre los asistentes y detuvo por algunos minutos el desarrollo del debate.
¿Por qué se dio el enfrentamiento entre Polo Polo y Mondragón?
Luego de que el Representante Alfredo Mondragón iniciara preguntándole a Polo Polo ¿Cuántas veces había asistido a plenaria? en el marco de la reciente denuncia de la Senadora Esmeralda Hernández sobre las inasistencias de Polo Polo.
El representante Miguel Polo Polo, diciéndole “le voy a agradecer al representante Mondragón que cuando se refiera a mi por favor se lave su boca puerca”. Además, de hacer comentarios sobre su aspecto físico y los méritos que hizo para llegar al congreso de la república.