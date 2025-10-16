Parque Ambiental Bioger cambió residuos por alimentos no perecederos en la vereda La Concordia

Cartagena

Con éxito se desarrolló la jornada “Canje de Residuos”, liderada por el Parque Ambiental Bioger, en la que participaron más de 59 familias que entregaron materiales reciclables e inservibles, aportando a la limpieza y conservación de su entorno natural.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La iniciativa, enmarcada en el proyecto social Transformar residuos en oportunidades, permitió que los habitantes de la vereda intercambiaran sus desechos aprovechables por alimentos no perecederos, promoviendo así la cultura del reciclaje y la economía circular en las comunidades rurales.

Durante la jornada se recolectaron diversos tipos de residuos sólidos, contribuyendo a la reducción de focos de contaminación y a la protección de los cuerpos de agua cercanos. La actividad, además, fortaleció los lazos comunitarios y reafirmó el compromiso del Parque Ambiental Bioger con la educación ambiental y la sostenibilidad.

“Este tipo de espacios nos recuerdan que cada acción cuenta. Lo que para muchos es basura, para nosotros es una oportunidad de cambio. A través del canje de residuos no solo cuidamos el ambiente, también fortalecemos el sentido de comunidad y el valor del trabajo conjunto”, expresó un portavoz del Parque Ambiental Bioger.

La jornada cerró en un ambiente de alegría y compromiso, con familias que no solo regresaron a casa con alimentos, sino con una nueva conciencia sobre la importancia de clasificar, reciclar y cuidar el territorio que los sostiene.