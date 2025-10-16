Nueva EPS alerta que juzgado de Caquetá adelanta embargo por más de $422.000 millones en su contra

La Nueva EPS alerta que nuevamente el Juzgado Primero Civil del Circuito de Florencia, Caquetá, adelanta procesos de embargo por más de $422.000 millones contra la EPS.

“El mencionado despacho judicial concentra el 45,9% de las demandas ejecutivas en contra de Nueva EPS y se ha convertido en el juzgado que más medidas cautelares ha decretado a nivel nacional en contra la Entidad. Así mismo, se destaca que, entre las IPS con mayor número de procesos de embargo figuran la Clínica Médicos del Cesar, Avidanti S.A.S., Oncólogos del Occidente S.A.S., Clínica Uros S.A.S. y Fundación Cardio Infantil”, informa Nueva EPS.

Sobre este asunto, señalan que refleja el uso reiterado de mecanismos judiciales por parte de las clínicas y hospitales para evadir o acelerar decisiones administrativas en curso con el objetivo de tener pagos inmediatos, afectando el funcionamiento financiero y operativo de la EPS.

Noticia en desarrollo