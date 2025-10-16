Normalización de la operación de la planta regasificadora de Cartagena se mantiene para esta tarde

Cartagena

La Sociedad Portuaria El Cayao – SPEC LNG confirmó que durante la noche avanzaron los trabajos para restablecer la operación de regasificación de acuerdo con lo planeado.

La empresa indicó que de acuerdo con los análisis técnicos, se mantiene la estimación de culminar las actividades para normalización de la operación, el día de hoy al finalizar la tarde de hoy jueves 16 de octubre.

“Todos los equipos de SPEC LNG y Hoegh, operador de la Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación (FSRU), continuarán implementando todas las acciones necesarias hasta su finalización”, manifestó la compañía en un comunicado de prensa.

¿Qué pasó y cuál es la falla?

La terminal de regasificación de gas natural licuado de la Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC LNG), ubicada en Cartagena, tuvo que suspender nuevamente sus operaciones tras una falla eléctrica ocurrida pocas horas después de finalizar los trabajos de mantenimiento programado.

Las operaciones se habían reanudado a la medianoche del 15 de octubre, luego de culminar en el tiempo previsto las labores en la Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación (FSRU). Sin embargo, durante las primeras horas de funcionamiento se presentó una interrupción automática del sistema eléctrico, mecanismo de protección que actúa ante posibles sobrecargas.

De inmediato,personal técnico de SPEC LNGy del operador de la FSRU, la firma Hoegh, iniciaron las labores para identificar el origen de la falla y ejecutar las acciones necesarias para restablecer el servicio