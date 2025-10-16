Los “Mitos que asustan, leyendas que encantan” disponibles en Halloween

Este Halloween, se abrieron las puertas de la “Fábrica del Terror”, pero este año lo hace con un giro: “Mitos que asustan, leyendas que encantan”, un recorrido por las profundidades de la mitología colombiana que promete escalofríos, asombro y una experiencia cultural única en Outlet Factory Centro Comercial.

Como si se tratara de un libro de cuentos que cobra vida, los visitantes se encontrarán con cinco estaciones temáticas donde los espantos y criaturas legendarias de Colombia reaparecen en escenarios interactivos que se mueven, respiran y susurran historias al oído.

Allí estarán:

La Patasola, la mujer de un solo pie condenada a vagar que espanta a los caminantes en las montañas.

El Mohán, guardián de los ríos y encantador de pescadores desprevenidos.

Juan Machete, un espíritu errante que vaga en busca de paz eterna entre cadenas y lamentos.

La Llorona, condenada a llorar por siempre por la pérdida de sus hijos, cuyo lamento hiela la sangre de los que la escuchan.

El Mapinguarí, criatura de la selva amazónica que deja huellas gigantes y rumores de espanto en la selva.

La “Fábrica del Terror” tiene una experiencia vivida, un rostro humano y corazón social. Diez guías en condición de discapacidad son los anfitriones de este recorrido, transformando cada relato en un acto de inclusión real. El proyecto fue posible gracias a la alianza entre Diseño Colombiano, la Liga Bogotana de Boccia y Outlet Factory Centro Comercial, integrando a deportistas y artistas que aportaron su talento en la producción de escenografías y personajes.

Además, madres, padres y cuidadores de personas en condición de discapacidad han encontrado aquí un espacio para mostrar sus emprendimientos en artesanías, galletas, manufacturas y otros productos que también hacen parte de esta celebración, demostrando que la magia de Halloween puede convertirse en oportunidad, dignidad y desarrollo comunitario.