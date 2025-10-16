Keanu Reeves interpreta a un ángel guardián en “Cuando el Cielo se Equivoca”

Comedia con toques dramáticos encontramos en “Cuando el Cielo se Equivoca” (Good Fortune) que se estrena el 16 de octubre. Dirigida y protagonizada por Azis Ansair, el largometraje presenta a un ángel guardián que interviene en la vida de un hombre con mala suerte, con el fin de demostrarle que la riqueza no es la respuesta a sus problemas.

Cortesía: Corazón Films Película “Cuando el Cielo se Equivoca” Ampliar

“Cuando el Cielo se Equivoca” sigue la historia de un hombre con muy mala suerte que trabaja para Jeff, un hombre adinerado de Hollywood que le demanda realizar diversos trabajos y tareas en su lujosa mansión. Luego de haber pasado un pésimo día, se hace presente Gabriel, un ángel guardián que interviene en la vida de este hombre con el fin de demostrarle que la riqueza no es la respuesta a sus problemas. Sin embargo, sus esfuerzos no salen según lo planeado y termina no solo intercambiando la vida de ambas personas, sino que pierde sus preciadas alas.

Protagonizada por Keanu Reeves, Seth Rogen, Aziz Ansari, Keke Palmer y Sandra Oh, las hilarantes situaciones de esta divertida cinta está para llevar una sonrisa y un mensaje positivo. “Cuando el Cielo se Equivoca” (Good Fortune) se estrena en salas de cine el 16 de octubre.