Joven ibaguereño murió en la guerra de Ucrania, le habían ofrecido $20 millones de sueldo mensual

Ibagué

Isabel Rivera es la madre de Jadiz Alberto Muñoz, un joven de 25 años que viajó a Ucrania en el mes de julio del presente año con el objetivo de unirse a las fuerzas militares de este país en búsqueda de un mejor futuro para él y su familia.

“EL viajó el primero de julio, aunque me le arrodillé y le supliqué, él me dijo no mamita, todo estará bien, los primeros días siempre me llamaba, pero llegó el día en que me dijo que iba a una misión y me pidió oración, nos despedimos, desde ahí no volví a saber de él”, dijo Isabel Rivera.

Luego de esa llamada afínales del mes de agosto, no volvió a saber de él, solo hasta que recibió una llamada que le confirmó su presentimiento, “En septiembre me llamaron que él había caído en misión, me enviaron las fotos de él, ahora lo único que busco es repatriar su cuerpo”.

Según Isabel Rivera, una persona que era compañero de su hijo en Ucrania, le confirmó el deceso “Esta persona me envió las fotos de él y me contó el proceso que se debe hacer para poder repatriar el cuerpo, todo puede costar unos $30 millones”.

Una propuesta con la que quería comprar la casa de su mamá

Jadiz Alberto Muñoz al no encontrar oportunidades laborales en la capital del Tolima decidió aceptar una propuesta que le hizo un amigo que conoció en otra ciudad.

“Él estaba terminando su Bachillerato validando, pero como en la ciudad no vio oportunidades, por eso dijo me voy, con el fin de ayudarme a tener mi casa, me contó que un amigo le dijo que pagaban $20 millones mensuales y además iba con todos los gastos pagos”, puntualizó.

Dato: Jadiz Alberto Muñoz solo alcanzó a enviarle $2 millones a su mamá del primer pago, pero ya el segundo mes no alcanzó a cobrar su salario porque murió en una operación militar.