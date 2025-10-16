Papa León XIV denuncia “uso de los alimentos como arma de guerra”

El papa León XIV denunció esto durante su intervención en los actos del Día Mundial de la Alimentación en la sede romana de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

“Los escenarios de los conflictos actuales han hecho resurgir el uso de los alimentos como arma de guerra, contradiciendo todo el trabajo de sensibilización llevado adelante por la FAO durante estas ocho décadas”, lamentó durante el discurso inaugural del foro.

El pontífice subrayó que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ya condenó unánimemente esta práctica. La ONU también declaró que Gaza vive una hambruna extrema y sigue pidiendo a Israel que abra todos los cruces para entrada de ayuda humanitaria en medio del cese al fuego.

León XIV expresó que “cada vez parece alejarse más ese consenso expresado por los Estados que considera la inanición deliberada un crimen de guerra”, así como impedir el acceso a los alimentos de comunidades y pueblos enteros.

“Que millones de personas vivan con hambre es un fracaso colectivo”

“En un tiempo en el que la ciencia ha alargado la esperanza de vida, la tecnología ha acercado continentes y el conocimiento ha abierto horizontes antes inimaginables, permitir que millones de seres humanos vivan y mueran golpeados por el hambre es un fracaso colectivo, un extravío ético, una culpa histórica”, aseveró.

En su discurso reconoció como “sumamente triste” que actualmente y según los datos de esta agencia especializada de la ONU, 673 millones de personas en el planeta, entre estas muchos niños, “se van a la cama sin comer”.

“Esto no es casualidad, sino señal evidente de una insensibilidad imperante, de una economía sin alma, de un cuestionable modelo de desarrollo y de un sistema de distribución de recursos injusto e insostenible”, denunció.

León XIV agradeció los proyectos que la FAO implementa en todo el mundo para mejorar la agricultura y la nutrición pero avisó de que la erradicación del hambre, fijada para el 2030 por los Objetivos del Desarrollo Sostenible, “solo será posible si existe voluntad real”.

“No podemos limitarnos a proclamar valores. Debemos encarnarlos. Los eslóganes no sacan de la miseria”, subrayó. Porque, apuntó, las cifras del hambre “no son meras estadísticas”.