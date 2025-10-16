Iniciará el Censo Empresarial 2025 en Cartagena: ¿qué es y cómo se realizará?

Cartagena

En el marco de su compromiso con la competitividad, la formalización y el fortalecimiento del tejido empresarial, la Cámara de Comercio de Cartagena, en alianza con la Alcaldía Distrital, dará inicio este lunes 20 de octubre al Censo Empresarial de Cartagena 2025.

Este ejercicio estratégico brindará un diagnóstico integral, confiable y actualizado sobre la realidad económica, operativa y social de los establecimientos de la ciudad.

Durante seis meses, de octubre de 2025 a abril de 2026, un equipo de encuestadores recorrerá los barrios y sectores del casco urbano para recolectar información clave de al menos el 80% de las unidades económicas de cada barrio, con la meta de alcanzar cerca de 55.000 establecimientos censados. El proceso contará con el apoyo logístico y técnico de la Alcaldía Distrital.

El Censo Empresarial de Cartagena será la herramienta que permitirá identificar las dinámicas de la actividad empresarial local, comprender su impacto en el desarrollo regional y fortalecer la integración económica de la ciudad, proyectándola como plataforma de oportunidades para empresarios, emprendedores y toda la comunidad.

La presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartagena, Andrea Piña Gómez, señaló que “con este censo, Cartagena da un paso decisivo hacia la competitividad y la movilidad empresarial. Contar con información real y actualizada sobre la estructura económica nos permitirá comprender mejor su dinámica, impulsar la formalización y orientar estrategias más efectivas de desarrollo. Desde la Cámara asumimos este proceso como una oportunidad para transformar datos en decisiones, y decisiones en progreso”.

El censo incluirá tanto a *empresas formales como informales*, reconociendo que cada emprendimiento y cada unidad productiva, sin importar su tamaño o nivel de formalización, aporta al desarrollo de la ciudad. Por eso, la participación ciudadana es fundamental: responder a nuestros encuestadores garantiza que los programas, beneficios y oportunidades lleguen a todos los sectores.

En el marco de sus 110 años de historia, la Cámara de Comercio de Cartagena reafirma su compromiso con el progreso, la innovación y el bienestar de los empresarios y emprendedores que hacen grande a la ciudad.