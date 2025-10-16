Informe Concejo Cómo Vamos revela retos en los debates de control del Plan de Desarrollo Distrital

Bogotá D.C

Se conocieron los resultados del boletín informativo ‘Concejo Cómo Vamos’, que le hace monitoreo, seguimiento y evaluación al Cabildo Distrital.

Retos:

El informe revela que durante el primer semestre hay mejoras considerables en la puntualidad y uso de evidencia en los debates, pero advierte una deficiencia en cuanto al control político de las metas del Plan Distrital de Desarrollo (PDD) y una posibilidad para mejorar la calidad de los proyectos de acuerdo.

Entre el 11 de enero y el 22 de junio de 2025, el Concejo realizó 152 sesiones, de las cuales el 56,3% se dedicaron al control político y solo el 12,5 % (es decir, 11 sesiones) relacionadas a los objetivos del PDD.

“Lo que está muy pendiente de mejorar es cómo podemos articular tanto los debates de control político como la actividad normativa al seguimiento al Plan de Desarrollo, no solamente a la gestión, sino particularmente a esas metas estratégicas”, aseguró Felipe Mariño, director de Bogotá Cómo Vamos.

Aunque el estudio evidencia avances en la calidad de los debates y una mayor puntualidad por parte de los concejales para atender a las discusiones, (las sesiones ahora inician en promedio a las 9:09 a. m., frente a las 9:35 a. m. en 2023), el manejo del tiempo sigue siendo un reto.

El reglamento del Cabildo permite que los debates se realicen durante 4 horas, sin embargo, el informe ha identificado que las sesiones solo duran un promedio de 2 horas y 30 minutos aproximadamente.

“Lo que reduce las posibilidades de aprovechar plenamente este espacio y limita la profundidad de las discusiones”, señala el estudio.

El 96 % de las intervenciones en los debates de control político se sustentaron con evidencia, mostrando un avance en la calidad técnica de las discusiones.

“En términos de control político también mucho para resaltar, el 96% de los debates de control político están fundamentados en datos y esto hay que celebrarlo”, destacó Mariño.

Sin embargo, los temas de discusión como pobreza, infancia, mujeres y juventud ganaron visibilidad, la salud y seguridad no fueron protagonistas; esto teniendo en cuenta que estos dos temas son las principales preocupaciones de la ciudadanía.