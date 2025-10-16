Estelar Cartagena de Indias, ganador del Luxury Lifestyle Awards como Mejor Hotel de Lujo Bleisure

Cartagena

El Hotel Estelar Cartagena de Indias fue galardonado con el Luxury Lifestyle Award 2025 en la categoría “Mejor Hotel de Lujo Bleisure en Cartagena”, un reconocimiento internacional que distingue la excelencia general de las marcas y establecimientos más destacados del mundo en el sector del lujo.

Este premio, otorgado por la organización Luxury Lifestyle Awards, posiciona al hotel como un referente de hospitalidad que combina con maestría el confort del ocio con la eficiencia de los viajes de negocios, ofreciendo experiencias de primer nivel para quienes buscan descanso, productividad y bienestar en un mismo lugar.

“Ser reconocidos como el mejor hotel de lujo bleisure en Cartagena es un orgullo que refleja nuestro compromiso con la calidad y la innovación. Cada experiencia que diseñamos está pensada para superar las expectativas de nuestros huéspedes y mostrar lo mejor de la hospitalidad colombiana”, afirmó Juan Carlos Diago, gerente general del Hotel Estelar Cartagena de Indias.

Con una imponente arquitectura que domina el horizonte de la ciudad, el Hotel Estelar Cartagena de Indias se ha posicionado como un verdadero ícono en Bocagrande. Reconocido por ser el hotel más alto de Cartagena, todas sus habitaciones ofrecen espectaculares vistas al mar. Su exclusiva oferta incluye el 51 Sky Bar, el bar más alto de Colombia, un moderno centro de convenciones ideal para eventos de gran nivel, y una propuesta gastronómica que fusiona lo mejor de la cocina local e internacional, consolidándolo como uno de los hoteles más destacados del Caribe colombiano.