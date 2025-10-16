Encuentro comunitario en Magangué busca soluciones a la inseguridad: Policía participó

Cartagena

La comuna 3 del municipio de Magangué fue el escenario de un importante encuentro comunitario que reunió a líderes barriales, representantes de la Personería, gestores de paz y convivencia de la alcaldía, con el objetivo de exponer problemáticas y buscar soluciones conjuntas.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante el evento, se abordaron diversos temas de interés para la comunidad, desde la seguridad hasta el acceso a servicios básicos. Los participantes tuvieron la oportunidad de expresar sus inquietudes y propuestas, generando un espacio de diálogo constructivo entre la ciudadanía y las autoridades.

Se espera que este encuentro sea el punto de partida para la implementación de acciones concretas que mejoren la calidad de vida de los habitantes de la comuna 3.

El Teniente Coronel Juan Pérez, presente en el evento, destacó la importancia de estos espacios de diálogo: “La participación ciudadana es fundamental para construir una Magangué más segura y próspera. Estamos comprometidos a trabajar de la mano con la comunidad para resolver sus problemas y mejorar su calidad de vida.”

Por su parte, María Rodríguez, líder comunitaria del barrio Centro, resaltó las principales problemáticas planteadas: “Necesitamos mayor inversión en infraestructura, seguridad y servicios básicos. Esperamos que este encuentro sea el inicio de un trabajo conjunto que nos permita superar estos desafíos y construir un futuro mejor para nuestros hijos.”

Además de las problemáticas expuestas, se propusieron diversas soluciones, como la creación de programas de empleo para jóvenes, la mejora de la infraestructura vial y la ampliación de la cobertura de los servicios de salud. Los participantes se comprometieron a seguir trabajando juntos para hacer realidad estas propuestas.

El encuentro concluyó con un llamado a la unidad y al trabajo en equipo. Los líderes comunitarios y las autoridades presentes coincidieron en la importancia de mantener un diálogo constante y constructivo para construir una Magangué más justa, equitativa y solidaria.